قال رئيس مجلس الإدارة في جمعية النجاة الخيرية فيصل الزامل إن الجمعية تولي اهتماما بالغا في خدمة القرآن الكريم وعلومه لتقديم خدمة علمية متطورة تتماشى مع علوم العصر الإلكترونية الحديثة، وتشمل كل المشاريع القرآنية وعلومها، تربية وحفظا ومنهاجا.



جاء ذلك خلال اجتماع الزامل بمدينة اسطنبول التركية مع الشيخ أ.د.أحمد المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة مراجعة المصحف سابقا وشيخ قراء العالم والمشرف العام لمشروع علوم القرآن وصناعة المتدبر بجمعية النجاة الخيرية، والشيخ مصطفى عرفة مدير إدارة ورتل لخدمة شؤون القرآن الكريم بجمعية النجاة الخيرية، وذلك لمناقشة بحث وسبل تطوير خدمة القرآن الكريم وعلومه في النجاة الخيرية.