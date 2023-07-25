ثامر السليم



وقعت «نماء الخيرية» بجمعية الإصلاح الاجتماعي صباح أمس اتفاقية تعاون وشراكة مع جمعية بشائر الخير، وذلك بحضور رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور والرئيس التنفيذي في «نماء الخيرية» سعد العتيبي، ورئيس قطاع الاتصال والتكنولوجيا عبدالعزيز الكندري، ورئيس جمعية بشائر الخير د.عبدالحميد البلالي، للمساهمة في التصدي لظاهرة الإدمان على المخدرات الخطيرة والحد من انتشار هذه الآفة. وأكد رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور، أن الاتفاق بين «نماء» و«بشائر الخير» أمر عظيم يهم المجتمع كله وهي محاربة آفة المخدرات، مثنيا على ما تقوم به «بشائر الخير» من عمل دؤوب لإصلاح هذا المجتمع من خلال القضاء على هذه السموم للوصول إلى الشفاء، من خلال مواجهة هذه الآفة ومعالجتها شرعيا ومجتمعيا واقتصاديا، حتى يكون المجتمع كله خاليا من هذه الموبقات والمحرمات.



وأوضح المذكور أن نماء الخيرية التي رفعت شعار «الاهتمام بالإنسان» لم تنس مساهمتها في القضاء على المخدرات، لذلك كان من واجبها المجتمعي ومن أسس قيامها أن تتضافر جهودها مع الجمعيات الشقيقة والزميلة والمؤسسات الحكومية للنهوض بالمجتمع كله.



بدوره، أكد رئيس «بشائر الخير» عبدالحميد البلالي، أن المخدرات تنتشر في العالم كالوباء، والكويت ليست استثناء من بقية دول العالم، مشيرا إلى أنه وفق الإحصاءات التي أجرتها الجمعية، فإن المخدرات أكثر انتشارا بين الشباب، فمعظم المدمنين يبدأون التعاطي من سن 15 سنة، مؤكدا أن هذه الفئة أخطر وأكبر طبقة في المجتمع، وبالتالي ما لم تتضافر الجهود الحكومية والشعبية لمحاربة هذه الآفة ومن يروجها فلن نستطيع النجاح.



من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لنماء سعد العتيبي، إن الاتفاقية تأتي إيمانا بأهمية التعاون والشراكة مع «بشائر الخير» لمحاربة آفة المخدرات للحد من انتشارها بين أفراد المجتمع، ونشر الثقافة والتوعية ودعم الأنشطة التي ترسخ ذلك وتعززه.