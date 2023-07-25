بعدما بات رمزا لثورتها على صعيد الانتقالات الدولية، يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهمته كخير سفير لكرة القدم السعودية من خلال قيادته فريقه النصر في جولة ودية في اليابان، حيث يتواجه اليوم في أوساكا مع باريس سان جرمان بطل فرنسا.



وعلق رونالدو على الجولة اليابانية بالقول: «نعلم أن الناس متحمسون جدا لكرة القدم في اليابان، ونحن هنا للمساهمة في الاستعراض»، مضيفا: «لدينا مباراتان كبيرتان لخوضهما»، في إشارة الى المباراة الأخرى لفريقه الخميس ضد إنتر الإيطالي وصيف دوري أبطال أوروبا.



مع ابتسامة على محياه ومتحدثا باللغة الإنجليزية في المؤتمر الصحافي الذي عقده الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات في أحد فنادق أوساكا، لعب البرتغالي دوره كسفير وتعامل بكل رعاية ولطف مع أسئلة الأطفال المدعوين لطرح أسئلة على اللاعبين. من المؤكد أن دور السفير يناسب تماما النجم السابق لمان يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، إذ إنه منذ انتقاله المدوي في يناير الماضي كان أفضل مروج للدوري السعودي حتى وصل الأمر الى إقناع العديد من النجوم الكبار باللحاق به. وفتح وصول رونالدو الى الدوري السعودي الباب أمام نجوم مثل زميله السابق في ريال المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة بالانضمام الى اتحاد جدة بصحبة مواطنه نغولو كانتي، أو السنغالي خاليدو كوليبالي والصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش بارتداء قميص الهلال، أو السنغالي الآخر إدوار مندي بالدفاع عن مرمى الأهلي إلى جانب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.



وتزامنا مع تهافت منافسيه للتعاقد مع نجوم كبار في صفقات مدوية، قرر النصر تعزيز صفوفه وتأمين المساندة المناسبة لرونالدو بضمه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والعاجي سيكو فوفانا. وفي مقابلة مع موقع الدوري السعودي، قال رونالدو: «أنا سعيد هنا، وأرغب في الاستمرار هنا، وسأستمر هنا (مع النصر). الدوري السعودي قوي، لكن هناك فرصا عديدة للنمو. الدوري تنافسي ولدينا فرق جيدة، وكذلك الحال بالنسبة للاعبين العرب، وأعتقد أن البنية التحتية تحتاج للتحسن (في الدوري)، حتى الحكام، وحكم الفيديو المساعد يجب أن يكون أسرع بعض الشيء».



وواصل ابن الـ 38 عاما «في رأيي، إذا استمر (المسؤولون عن الدوري) في العمل على خطتهم في السنوات الخمس المقبلة، فأعتقد أن الدوري السعودي سيصبح ضمن أقوى 5 بطولات في العالم».



ومنذ وصوله في صفقة قدرت بأكثر من 200 مليون يورو سنويا بحسب التقارير، ارتفع عدد متابعي نادي النصر على تويتر من 800 ألف إلى 4 ملايين وعلى إنستغرام من مليونين إلى أكثر من 14 مليون متابع.



وبفضل شعبيته، بدأنا نرى مشجعات في المدرجات بعد الحظر على حضورهن المباريات قبل أعوام معدودة. وخرج رونالدو خالي الوفاض مع النصر في موسمه الأول رغم أهدافه الـ 14 في 16 مباراة، بينها رباعية في مباراته الثانية فقط (ضد الوحدة). وعلق على هذا الأمر بالقول لموقع الدوري السعودي، إن «توقعاتي كانت مختلفة بعض الشيء. صراحة توقعت أن نفوز بأحد الألقاب هذا العام، لكن الأمور لا تسير دائما كما نرغب. في بعض الأحيان نحتاج للصبر والاستمرارية والمثابرة لتحقيق الأفضل، وسوف نتحسن كثيرا».



وأضاف: «في آخر 5 أو 6 أشهر تحسن الفريق للغاية وتحسن الدوري أيضا وجميع الفرق. يتطلب الأمر أحيانا بعض الوقت، لكن إذا آمنت بهدفك فإن كل شيء ممكن باعتقادي. أنا متفائل جدا وواثق من تغير الأمور والسير نحو الأفضل، لذا علينا أن نؤمن بهذا ونعمل على ذلك».