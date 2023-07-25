مني المنتخب المغربي، وصيف كأس أفريقيا، في أول مشاركة له في نهائيات كأس العالم لكرة القدم بخسارة ثقيلة مؤلمة أمام ألمانيا 0-6، على ملعب «ريكتانغولار ستاديوم» في ملبورن ضمن منافسات المجموعة الثامنة لمونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا.



واهتزت شباك «لبؤات الأطلس» بعد 11 دقيقة من صافرة البداية برأسية النجمة المخضرمة ألكسندرا بوب إثر خروج خاطئ من الحارسة خديجة الرميشي، قبل أن تضاعف مهاجمة فولفسبورغ البالغة 32 عاما النتيجة بعد ركلة ركنية (39). وأضافت ألمانيا هدفين خاطفين في الشوط الثاني بداية عبر كلارا بول (46) وحنان ايت الحاج (خطأ في مرمى فريقها 55)، لترفع مواطنة الأخيرة ياسمين لمرابط النتيجة إلى خمسة أهداف بعدما اصطدمت بها الكرة عن طريق الخطأ عندما حاولت الحارسة الرميشي ابعادها لتهز الشباك (79).



وتابع المنتخب الألماني استعراضه التهديفي بهدف سادس عبر البديلة ليا شولر التي تابعت في الشباك كرة صدتها الرميشي (90).



وتصدر المنتخب الالماني المجموعة الثامنة برصيد 3 نقاط، ويقبع المغرب في القاع بانتظار مباراة كولومبيا وكوريا الجنوبية على ملعب «أليانز ستاديوم» في سيدني اليوم. وضمن منافسات المجموعة السابعة، استهل المنتخب الإيطالي مغامرته بفوز صعب على نظيره الأرجنتيني 1-0، على ملعب «إيدن بارك» في أوكلاند أمام 31 ألف متفرج.



وعانت إيطاليا التي سجلت هدفين عبر أريانا كاروسو وفالنتينا جاتشينتي في الشوط الأول ألغيا بداعي التسلل أمام دفاع أرجنتيني صلب، قبل أن تنجح البديلة كريستيانا جيريلي في هز الشباك برأسية في الدقيقة 87.



وتتصدر السويد الفائزة على جنوب افريقيا 2-1 المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن إيطاليا، قبل المواجهة المنتظرة بينهما في ويلينغتون السبت المقبل.



وفي المجموعة السادسة، ظفرت البرازيل بصدارة المجموعة بعد فوزها السهل على بنما ٤-0، ويتشارك منتخبا فرنسا وجامايكا وصافة المجموعة بنقطة واحدة.