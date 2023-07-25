أعلن المهاجم الدولي العاجي ويلفريد زاها رحيله عن كريستال بالاس الإنجليزي الذي قدمه للعالم، وسط حديث عن إمكانية مغادرته الدوري الممتاز لأول مرة في مسيرته من أجل الالتحاق بغلطة سراي التركي.



ورفض ابن الثلاثين عاما عرضا من بالاس، الفريق الذي انضم إليه عام 2004 حين كان في الثانية عشرة من عمره، من أجل توقيع عقد جديد قدرت قيمته بـ 200 ألف جنيه استرليني أسبوعيا.



وسجل زاها 90 هدفا في 458 مباراة خاضها بألوان بالاس الذي غادره لموسمين من أجل الدفاع عن ألوان مان يونايتد، حيث عانى لفرض نفسه، ما أعاده للفريق اللندني على سبيل الإعارة مرتين، خلال فترة تخللها المرور لمدة وجيزة بكارديف سيتي، قبل أن يعود لفريق بداياته نهائيا عام 2015.



وتوجه العاجي الى جمهور بالاس في منشور على إنستغرام قال فيه «بينما أتحضر لبدء فصل جديد، أود أن أتحدث إليكم مشجعي بالاس الذين يعنون الكثير بالنسبة لي. لقد مررنا بالكثير معا، بينها 10 أعوام في الدوري الإنجليزي الممتاز».



وتابع «هناك الكثير من الذكريات الرائعة التي ستبقى عالقة في ذهني الى الأبد، و(مررنا) أيضا في بعض الأوقات الصعبة حقا على طول الطريق، لكنني فخور جدا بأنني لعبت دوري في الوصول بنا الى الدوري الممتاز والمساعدة في إبقائنا هناك».