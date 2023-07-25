أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن بلاده تخوض «حربا» ضد حرائق الغابات المشتعلة في معظم المناطق محذرا من انه «لا يزال أمامنا أيام صعبة» بسبب استمرار ارتفاع درجات الحرارة المتوقع، فيما قامت اليونان بأكبر عملية إجلاء في تاريخها لآلاف السياح من جزيرتي رودوس وكورفو.



وقال يانيس ارتوبيوس الناطق باسم فرق الإطفاء إن حرائق الغابات أدت الى «إجلاء 2466 شخصا وقائيا» أمس، مؤكدا عدم وقوع أضرار حتى الآن في المنازل او الفنادق. وأدى حريق كبير في جزيرة رودوس السياحية أيضا في جنوب شرق بحر إيجه الى إجلاء أكثر من 32 ألف سائح. وأعلنت مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية أن موجة الحر ستشتد اليوم وغدا حيث يتوقع أن تصل الحرارة الى 44 درجة مئوية.



وأضافت أنه بعد ظهر الغد «من المتوقع أن تضرب عواصف وسط البلاد وغربها قبل أن تنخفض الحرارة 6 إلى 8 درجات مئوية».



وفي كورفو، حذرت السلطات عبر رسالة على الهواتف النقالة، السكان والسياح في عدد من البلدات الصغيرة في الشمال بضرورة مغادرة «منازلهم احتياطا».