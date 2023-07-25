ودّع تطبيق «تويتر» عصفوره الأزرق الشهير، وكشف مالكه إيلون ماسك والرئيسة التنفيذية لتويتر ليندا ياكارينو النقاب عن الشعار الجديد، مستحضرا علامة «X» الذي لطالما شكل له هوسا له واختاره لـ «تطبيق كل شيء» الذي تعهد بإطلاقه في وقت ما تحت مسمى «إكس»، وفقا لصحيفة «الغارديان» البريطانية.



وتحت قيادة ماسك الصاخبة للمنصة منذ شرائها في أكتوبر مقابل 44 مليار دولار والتغييرات الجذرية التي أدخلها عليها، ظهر شعار إكس بالأبيض على خلفية سوداء، إلى جانب اسمي ماسك وياكارينو بحسابهما في تويتر على الرغم من أنه كان لايزال بالإمكان رؤية الطائر الأزرق في أنحاء المنصة.



ولحرف «X» ارتباط آخر بإيلون ماسك، إذ يمتلك كذلك شركة «سبيس إكس» (SpaceX) الخاصة بتقنيات استكشاف الفضاء.



وغردت ياكارينو على حسابها قائلة «إكس هنا.. فلنفعلها!». كما نشرت صورة للشعار الجديد انعكست على مقر الشركة في سان فرانسيسكو.



وهيمن وسم «#وداعا تويتر» على المنصة مع إشارة إلى الشعار القديم، فيما انتقد الكثير من المستخدمين الشعار الجديد.



وتم تصميم مفهوم «X» على غرار تطبيق «WeChat» الصيني الذي يسمح للمستخدمين بأداء وظائف متعددة من المراسلة إلى طلب سيارة أجرة ودفع الفواتير.



وأعرب ماسك مرارا وتكرارا عن طموحه في تطوير تطبيق «متجر كل شيء» من شأنه أن يدمج ميزات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدفع، على غرار التطبيق الصيني.



وغيرت الشركة اسم أعمالها إلى إكس كورب بما يعكس رؤية الملياردير لتطوير «تطبيق فائق» على غرار التطبيق الصيني، حسب وكالة «رويترز».



من جانبها، قالت ياكارينو، إن X هي «الحالة المستقبلية للتفاعل غير المحدود، المتمحور حول الصوت والفيديو والرسائل والمدفوعات والخدمات المصرفية، مما يخلق سوقا عالميا للأفكار والسلع والخدمات والفرص».



وفي تغريدة عبر حسابها بموقع «تويتر» كتبت: «X مدعوما بالذكاء الاصطناعي، سيربطنا جميعا بطرق بدأنا للتو في تخيلها».



وكان ماسك أعلن في تغريدة أمس الأول أنه يريد أن يغير شعار تويتر وانه أجرى استفتاء بين الملايين من متابعيه حول ما إذا كانوا يؤيدون تغيير الألوان المستخدمة في الموقع من الأزرق إلى الأسود. وكتب «قريبا سنودع علامة تويتر التجارية وتدريجيا جميع الطيور».



وردا على تغريدة تتساءل عما سيكون اسم التغريدات تحت الشعار الجديد إكس، أجاب ماسك بأنها ستكون «إكسيس».