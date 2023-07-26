أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية حصوله على براءة اختراع من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركي لتحقيقه إنجازا علميا باختراع منظومة غشائية مترابطة لتحلية المياه ذات إنتاجية عالية للمياه العذبة وفي الوقت نفسه خفض كبير للمياه الراجعة مقارنة بالتقنيات التقليدية.



وقال المعهد في بيان صحافي أمس إن المياه التي تمت تحليتها تتميز بأنها متوافقة مع المعايير والمواصفات القياسية النوعية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية لمياه الشرب.



وأوضح أن المنظومة المبتكرة قادرة على تحقيق زيادة في إنتاج المياه العذبة بنسبة تصل لأكثر من 95% لتطبيقات تحلية المياه الجوفية وخفض المياه الراجعة منها كما أنها ستتيح الفرصة لتطبيق منظومة تحلية صديقة للبيئة في حال ترابطها مع نظم فصل الأملاح نظرا لقيامها بخفض كمية المياه الراجعة بشكل كبير.



وأضاف أن الاختراع سيسهم في خفض الطاقة المستهلكة ما يؤدي إلى خفض المساحات المطلوبة للألواح الشمسية في حال تم ربطها بالطاقة الشمسية لإنتاج المياه العذبة سواء من مياه البحر أو المياه الجوفية كما سيساعد في توفير إمدادات المياه العذبة بشكل مستدام لمواجهة تحديات الأمن المائي في البلاد بالإضافة إلى خفض الأعباء الاقتصادية والبيئية لعمليات التحلية.



وسجلت براءة الاختراع بأسماء فريق البحث الذي ضم كلا من د.منصور أحمد ود.يوسف الوزان ود.راجيشا كومار ود.جاروداشاري بهادراشاري وجيبو توماس.