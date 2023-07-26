نموذج التشغيل يعزز القيمة للمساهمين والكفاءة التشغيلية ويقلل البصمة الكربونية

الصفقة المحتملة لاتزال خاضعة للاتفاق على الشروط النهائية والحصول على جميع الموافقات



أعلنت مجموعة «Ooredoo»، عن دخولها مفاوضات حصرية مع شركة الاتصالات المتنقلة (زين) وشركة «TASC Towers Holding» التي تتخذ من الإمارات مقرا لها، لدمج ما يقرب من 30 ألفا من أصول أبراج الاتصالات في قطر والكويت والجزائر وتونس والعراق والأردن في شركة أبراج مستقلة مملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة.



وستشكل هذه الشراكة الجديدة أكبر شركة أبراج اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وستعمل شركة الأبراج الجديدة ككيان مستقل وقائم بذاته يوفر البنية التحتية الخاملة كخدمة في جميع أنحاء المنطقة مع التركيز على الكفاءة التشغيلية والتآزر والحد من البصمة الكربونية.



وستحتفظ كل من Ooredoo وزين ببنيتهما التحتية النشطة، بما في ذلك هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج الذكية والملكية الفكرية فيما يتعلق بإدارة شبكات الاتصالات الخاصة بهما، وستؤدي هذه الصفقة إلى زيادة محتملة في القيمة للمساهمين في كل من مجموعة Ooredoo ومجموعة زين من خلال هيكل رأسمال أكثر كفاءة.



وسيلتزم كلا المشغلين بتنفيذ استراتيجيات النمو الخاصة بكل منهما لتوفير رأسمال كبير وتعزيز القيمة للمساهمين مع تقليل البصمة الكربونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في الوقت نفسه.



وستواصل الأطراف إجراء المفاوضات على أساس حصري بهدف توقيع اتفاقيات نهائية في الربع الثالث من عام 2023، علما أن شبكة أبراج اتصالات Ooredoo في سلطنة عمان تتبع إجراءات مستقلة.



ولاتزال الصفقة المحتملة خاضعة للاتفاق على الشروط النهائية، وتوقيع الاتفاقيات النهائية، والحصول على جميع الموافقات المؤسسية والتنظيمية المطلوبة، إلى جانب عوامل أخرى. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ هذه الصفقة وفق جدول زمني مخصص لكل سوق مع مراعاة البيئة التنظيمية وضمان انتقال العمليات بشكل انسيابي.