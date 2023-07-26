القاهرة - ناهد إمام



أعلن بنكا «الأهلي» و«مصر» امس عن إطلاق أوعية ادخارية جديدة بالدولار لمدة ثلاث سنوات يبدأ العمل بها اعتبارا من اليوم الأربعاء.



ويطرح البنك الأهلي المصري شهادتي ادخار جديدتين بالدولار لمدة ثلاث سنوات، تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم.



وحسب بيان البنك - الشهادة الدولارية الأولى (الأهلي بلس) تبلغ مدتها ثلاث سنوات بسعر عائد سنوي 7%ويصرف العائد بذات العملة ربع سنوي، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل إلى عشرة ملايين جنيه وبسعر عائد قدره 2.25% أقل من سعر إقراض البنك المركزي.



والشهادة الدولارية الثانية (الأهلي فورا) تبلغ مدتها ثلاث سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها، بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الشراء (الدولار الأميركي).



وأوضح: تبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.



وتابع: يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات، وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية، أما لغير عملاء البنك فيمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية.



وفيما يتعلق بالقروض بضمان المرتب للمصريين العاملين بالخارج، فقد أتاح البنك الأهلي المصري اعتبارا من الأربعاء قرضا شخصيا بضمان تحويل معادل قيمة القسط بالعملة الأجنبية من الخارج بحد أدنى للقرض 50 ألف جنيه وبحد أقصى ثلاثة ملايين جنيه، وذلك اعتبارا من سن ٢١ عاما حتى بلوغ سن الستين مع استحقاق آخر قسط، بحيث يتم سداد أقساط القرض بالتنازل عن العملات الأجنبية وفقا لسعر الصرف المعلن وقت السداد، بسعر فائدة 2.25%أقل من سعر إقراض البنك المركزي المصري وقت الحصول على القرض، ولمدة تصل إلى أربع سنوات.



كما أعلن بنك مصر عن شهادتي ادخار(القمة) و(إيليت) بالدولار الأميركي لمدة ثلاث سنوات، ويبدأ العمل بهما في فروعه اعتبارا من الأربعاء، وحسب بيان البنك فإن شهادة (القمة) ذات عائد 9% سنويا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويصرف العائد مقدما للثلاث سنوات (27%) تراكميا بالجنيه المصري، كما أن شهادة (إيليت) ذات عائد 7% سنويا، هي شهادة اسمية تصدر للمصريين والأجانب ويتم صرف العائد ربع سنوي بالدولار الأميركي.



ويمكن للمصريين والأجانب شراء الشهادتين وذلك بفئة 1000 دولار أميركي ومضاعفاتها، ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة اعتبارا من يوم العمل التالي للإيداع ويعتبر أساس العائد والاسترداد، طبقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك، كما يمكن لحاملي شهادة إيليت الاقتراض بالجنيه المصري وحتى 50% من القيمة الاستردادية للشهادة وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، ويتم استرداد الشهادات بالدولار الأميركي طبقا للشروط والأحكام المنظمة لذلك.



كما أطلق بنك مصر مؤخرا منتجي القرض الشخصي والتمويل العقاري للمصريين العاملين بالخارج، في إطار سعي البنك الدائم لإتاحة منتجات البنك المختلفة بمميزات تتناسب مع احتياجاتهم، حيث سيتيح ذلك التوسع في منح التمويل العقاري ليشمل المصريين العاملين بالخارج لتمويل شرائهم وحدات سكنية داخل وطنهم الأم.