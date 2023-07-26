يعقوب العوضي



شهدت صالة الشهيد فهد الأحمد بمقر اتحاد كرة اليد أول من أمس التجمع الأول لمنتخبنا الوطني للأشبال لكرة اليد من مواليد 2008-2009 ضمن خطة الإعداد المبكر للمراحل السنية للاستحقاقات الدولية المقبلة، وقاد التدريب المدرب الوطني مشعل العدواني إلى جانب المدرب الوطني حسين حبيب بحضور أمين السر المساعد عبدالله الذياب وعضو مجلس الإدارة خالد عبدالقدوس وإداريي المراحل السنية يوسف الرشيدي وشاكر آرتي.



وفي هذا السياق، أشاد آرتي بالروح العالية التي أظهرها اللاعبون في التدريب، مشيرا إلى أن خطة الإعداد تأتي بعد دراسة متأنية من الجهازين الإداري والفني ومجلس إدارة اتحاد اليد. aوأوضح مشعل العدواني أن مجموعة اللاعبين لديهم الكثير من الإمكانات الفنية والبدنية وأن الاستمرار في التدريب والمواظبة على توجيهات الجهازين الإداري والفني ستدفع المواهب الشابة إلى الأمام وتصقلها للمستقبل.