مبارك الخالدي



كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت استعداداته في مدينة أبها السعودية تحضيرا لمواجهة فريق الوحدة الاماراتي الجمعة المقبل ضمن منافسات المجموعة الرابعة من بطولة الملك سلمان للأندية الأبطال والتي ستنطلق غدا في السعودية وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل.



وشهد اليومان الماضيان اكتمال عقد وصول الفرق المشاركة وتضم مجموعة الأبيض فرق الوحدة الاماراتي وبلوزداد الجزائري والرجاء المغربي، وقد اجرى الابيض تدريبا رئيسيا امس بقيادة المدرب الصربي بوريس بونياك تضمن تطبيق الجمل الفنية المطلوب تنفيذها في المباريات المقبلة، كما قام بونياك بتوجيه ملاحظاته الفنية على تحركات اللاعبين وخصوصا الشق الدفاعي، مشددا على ضرورة التوازن في تحركات اللاعبين.



وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد أعلن عن جوائز قياسية للبطولة، حيث يصل مجموع جوائزها إلى 10 ملايين دولار، إذ يحصد البطل مبلغ 6 ملايين دولار، ويحصل الوصيف على 2.5 مليون دولار، فيما ستكون مكافأة الفريق الذي يبلغ الدور نصف النهائي 200 ألف دولار، والدور ربع النهائي 150 ألف دولار، ودور المجموعات 100 ألف دولار.



ولأول مرة تقام منافسات البطولة بنظام الدورة المجمعة وفي دولة واحدة، إذ تقام مباريات المسابقة في مدن «الطائف وأبها والباحة»، بمشاركة 16 فريقا عربيا تم تقسيمها إلى أربع مجموعات.



من جانب اخر وفي مدينة ازميت، يواصل النادي العربي تدريباته على فترتين صباحية ومسائية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد، حيث لا يزال العمل قائما على رفع معدلات اللياقة البدنية والتمارين الجماعية الخاصة بالكرة لتحقيق الانسجام بين اللاعبين الجدد وعناصر الفريق الأساسية. ومن المقرر ان يلعب العربي اولى مواجهاته الودية غدا الخميس امام فريق الخلود السعودي، وهي المباراة التي ينتظرها الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني توماس برداريش للوقوف عمليا على قدرات اللاعبين لاسيما المحترفون الجدد.