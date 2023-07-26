

فاجأ المنتخب الفلبيني نظيره النيوزيلندي المضيف بفوزه عليه 1-0 ضمن الجولة الثانية من المجموعة الأولى لكأس العالم للسيدات في كرة القدم أمس، فيما قادت اليافعة ليندا كايسيدو كولومبيا للفوز على كوريا الجنوبية 2-0 في مستهل مشوارها.



وهذا الانتصار الأول للفلبين في كأس العالم على الإطلاق، إذ إن منتخب الرجال لم يسبق أن تأهل أبدا الى النهائيات، في حين تخوض سيداته غمار البطولة للمرة الاولى وسقطت افتتاحا أمام سويسرا 2-0. إلى ذلك، حسم المنتخب الكولومبي مباراته الافتتاحية بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي 2-0 في سيدني، ضمن منافسات الجولة الاولى من المجموعة الثامنة.