نجح رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية حسين المسلم في الحصول على ثقة أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد، الممثلين لـ 208 دول، وفاز المسلم برئاسة الاتحاد الدولي بالإجماع وبجدارة بالتزكية لمدة ثماني سنوات بعد أن أحجم أي مرشح عن الترشح ضده في اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد امس الثلاثاء بمدينة فيوكوكا اليابانية على هامش بطولة العالم للسباحة القصيرة، حيث يسمح قانون الاتحاد الدولي الذي تم تعديله في اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت في ديسمبر الماضي بمدينة ملبورن الأسترالية للرئيس وأمين الصندوق بالتواجد في الاتحاد الدولي لمدة ثماني سنوات بالانتخاب، ويعد فوز المسلم حدثا يحدث لأول مرة في الاتحاد الدولي لألعاب الماء.



واعرب المسلم، عن شكره وتقديره للثقة الكبيرة التي حظي بها من العمومية، مضيفا ان الاتحاد حقق الكثير منذ انتخابه كرئيس في الدورة الاولى له عام 2021.



وأضاف أن فترة توليه المنصب شهدت إعطاء اللاعبين الرياضيين حق التصويت بالجمعية العامة والمكتب التنفيذي، وانتخاب لجنة اللاعبين مباشرة عن طريق اللاعبين، منوها بأنه تمت زيادة الجوائز المالية للاعبين، وأنشئت مراكز تطوير وتدريب للرياضيين بآسيا وأوروبا وأميركا، كما تم ربط التدريب والدراسة للاعبين الحاصلين على بعثات تدريب رياضية.



وعلى صعيد آخر، أشار المسلم إلى أنه تم توقيع اتفاقية نقل مقر الاتحاد الدولي من سويسرا إلى مدينة بودابست.