التقى نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد أمس سفير مملكة بلجيكا الصديقة مارك ترنتسو، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت.



وأشاد الشيخ جراح جابر الأحمد خلال اللقاء بدور السفير وإسهاماته خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الكويتية - البلجيكية، متمنيا له كل التوفيق والسداد في حياته المهنية القادمة.



كما التقى نائب وزير الخارجية أمس سفير الجمهورية التونسية الشقيقة الهاشمي عجيلي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت، مشيدا بدور السفير وإسهاماته خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الكويتية - التونسية، متمنيا له كل التوفيق والسداد في حياته المهنية القادمة.