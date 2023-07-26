أكدت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين والابتكار تواصل فعاليات ملتقى التعليم والإبداع والابتكار في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك بعد نجاح الملتقى الأخير الذي أقيم على مسرح كلية بوكسهل بدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ولفت أمين سر الجمعية عبداللطيف الشمري في تصريح له إلى حرص الجمعية ممثلة برئيسة مجلس إدارة الجمعية د.فاطمة الثلاب على تنظيم الفعاليات التي تسهم في نشر ثقافة الإبداع بالمجتمع، والمشاركة في الملتقيات التي تسلط الضوء على الكفاءات الوطنية وإنجازاتها في مختلف المجالات الابتكارية.



وأشاد الشمري بدعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لأنشطة وبرامج الجمعية وتقديم كل التسهيلات في سبيل نجاح الفعاليات التي تصب في مصلحة المخترعين والمبتكرين الكويتيين.



وكان ملتقى التعليم والإبداع والابتكار شهد حضورا لافتا ومشاركة واسعة، حيث تضمن البرنامج محاضرات لكل من د.صفية الزايد اختصاصية موهبة وإبداع، وعلي الشواف استشاري في مجال التعليم والمهارات الأكاديمية، وبدر بن غيث ناشط في مجال التعليم وصاحب مبادرات تطوعية، وفضة المسلم ومستشار تربوي ومدربة للمعلمين الجدد، وأبرار العنزي ناشطة في مجال التربية والتعليم، والمخترعة الكويتية شيخة الماجد.