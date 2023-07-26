

أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، للمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية اليوم وغدا من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء، وذلك في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميلا بحريا شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزيرة أم المرادم.



وتهيب مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة، بجميع المواطنين والمقيمين من مرتادي البحر، عدم الاقتراب من المنطقة المذكورة خلال الفترة المعلنة، حرصا منها على سلامة الجميع.