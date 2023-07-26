رفع صندوق النقد الدولي أمس، توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام، في إشارة إيجابية بشكل طفيف وعلى الرغم من تباطؤ الزخم من الصين.



في تقريره لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر أمس، رفع الصندوق توقعاته للنمو العالمي في عام 2023 بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3%، من توقعات أبريل البالغة 2.8%، فيما أبقى على توقعاته لعام 2024 دون تغيير عند 3%.



وفيما يتعلق بالتضخم، يتوقع الصندوق أن يصل المعدل العام لنمو الأسعار حول العالم إلى 6.8% هذا العام، منخفضا من 8.7% في عام 2022، وذلك أقل بنحو 0.2% عن توقعات أبريل، على أن يصل إلى 5.2% في العام المقبل.



ومع ذلك، من المتوقع أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة - الغذاء والوقود - بشكل أبطأ إلى 6% هذا العام، من 6.5% العام الماضي، وإلى 4.7% في العام المقبل.



ومن المقرر أن ينمو اقتصاد الولايات المتحدة، بنسبة 1.8% هذا العام و1% في عام 2024، وفي الصين، من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي من 5.2% هذا العام إلى 4.5% لعام 2024.



ويتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد الألماني بنسبة 0.3% هذا العام، وهو ما يمثل انخفاضا بمقدار 0.2% عن توقعات أبريل، ويرجع ذلك إلى ضعف إنتاج قطاع التصنيع وانخفاض النمو خلال الربع الأول من هذا العام.