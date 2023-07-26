أعلنت شركة البترول الوطنية أمس، عن تحقيق أرباح قياسية هي الأعلى في تاريخها عن السنة المالية (2022-2023) المنتهية في 31 مارس 2023، حيث بلغت 1.01 مليار دينار (نحو 3.32 مليارات دولار).



في هذا السياق، أعربت الرئيسة التنفيذية للشركة وضحة الخطيب عن اعتزازها بتحقيق هذا الإنجاز الاستثنائي، مشيرة إلى أن أرباح الشركة شهدت في السنة المالية المذكورة زيادة قدرها 675 مليون دينار (نحو 2.2 مليار دولار) وبزيادة نسبتها 198%، مقارنة بأرباح الشركة في السنة المالية السابقة لها والتي بلغت 341.38 مليون دينار (نحو 1.11 مليار دولار).



وعزت الخطيب هذه الزيادة الكبيرة في الأرباح إلى عدة عوامل يأتي في طليعتها ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتطور أداء الشركة التشغيلي كماً ونوعا وخصوصا بعد التشغيل الكامل والناجح لمشروع الوقود البيئي في مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبدالله.



وقالت إن المشروع ساهم في الارتقاء بجودة منتجات الشركة وجعلها مواكبة لأحدث المواصفات البيئية العالمية وأكثرها تطورا ما أفسح المجال أمام الشركة لتسويق منتجاتها في أسواق عالمية جديدة، مشيدة في هذا الصدد بدور مؤسسة البترول الكويتية التسويقي وجهود قطاع التسويق العالمي التابع للمؤسسة التي أسفرت عن توفير فرص مربحة ومجزية جديدة لبيع منتجات الشركة.



وذكرت أن القفزة النوعية التي حققتها الشركة من خلال مشاريعها الكبرى الجديدة رافقتها زيادة في الطاقة التكريرية ضمن مشروع التوسع في القدرة الإنتاجية للمصفاتين الهادف إلى سد احتياجات السوق المحلي وتلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات النفطية، وذلك تماشيا مع التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية.



واستعرضت عددا من مؤشرات تسويق منتجات «البترول الوطنية» التي ساهمت في تعزيز أرباحها لافتة إلى أن الشركة تمكنت ولأول مرة من إنتاج وقود الديزل المطور بمواصفات عالية تلبي متطلبات الأسواق الأوروبية وتتناسب مع أجوائها الباردة خصوصا في فصل الشتاء، حيث تم تصدير أول شحنتين من هذا المنتج في ديسمبر 2022 ويناير 2023 تلتهما شحنات عديدة أخرى.



وأضافت أن الشركة بدأت كذلك بتصدير منتج الجازولين (وقود السيارات) منخفض الكبريت والمركبات العطرية والمطابق لأحدث المعايير والمواصفات البيئية العالمية في شهر أغسطس 2022، وذلك بعد تلبية احتياجات السوق المحلي بالكامل وتصدير أول شحنة من الكيروسين منخفض الكبريت (أقل من 10 أجزاء في المليون) في أكتوبر 2022 وتصدير شحنتين إضافيتين بالمواصفات نفسها خلال الربع الثالث من السنة المالية (2022-2023).