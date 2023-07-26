سماح جمال



كشف الكاتب والمخرج عبدالعزيز صفر، عــن تحضيراتـــه لـدورة لـ«الإخراج المسرحي» بالتعاون مع مسرح الخليج العربي وتحت رعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مؤكدا ان هذه الورشة ستكون فيها كذلك ورشة للكتابة ستقدمها الكاتبة فاطمة العامر، وورشة الإضاءة المسرحية من تقديم م.أيمن عبدالسلام، وورشة الرسم مع الفنان التشكيلي أحمد مقيم.



ولفت صفر، في تصريحه لـ «الأنباء»، الى أن بداية الورشات ستكون أول أغسطس المقبل وتمنى أن تكون هذه الورش بداية إقامة للعديد من الدورات، متمنيا أن تتواصل ولا تنقطــــع حتى يستفيـــد منها الجميـــع.



وبخصوص مسرحية «المحترمين»، قال: بعد أن انتهينا من تقديم 62 عرضا مسرحيا للمسرحية في الكويت منذ بداية عرضهــــا في عيد الفطر الماضي تواصلــــت عروضها وحققت نجاحـــات كبيـــــرة، وهناك تحضيرات للمسرحيـــــة بجولة خليجيــــة لعرضها في عــــدد مــــن المناطق بالمملكــــة العربية السعوديــــة، وبعدها سننطلق إلى الإمارات ومن ثم قطر.



وعن جديده، أكد أنه بدأ بكتابة مسلسل تلفزيوني من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم، ومن المقرر أن يبدأ تصويــــره قريبــــا، كمــــا يحضر لكتابـــة مسرحية لعرضها بعيد الفطــــر القـــــادم وستكـــــون نوعية مختلفة عن كل ما قدمه من ناحية الطرح والأفكـــار وحتى طريقة الإخراج.