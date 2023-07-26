القاهرة - هناء السيد



شارك عبدالله الهاجري مدير إدارة شؤون الخليج والوطن العربي وضيف الله الرشيدي - مدير إدارة الدراسات القانونية في أعمال الاجتماع الـ (13) للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير آلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي انطلقت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمشاركة خبراء وممثلي الجهات المعنية ووزارات الاقتصاد العربية.



ويأتي الاجتماع تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والذي وجه بضرورة قيام اللجنة بسرعة الانتهاء من تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.



ويناقش الاجتماع على مدى ثلاثة أيام بندا واحدا يختص بمراجعة الديباجة الخاصة بآلية تسوية المنازعات والمواد التي تم تأجيلها خلال الاجتماعات السابقة، حيث تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بالمشاورات بين أطراف النزاع قبل اللجوء إلى اللجنة المعنية بتسوية المنازعات، والمادة الخاصة بإنشاء قائمة مرشحي أعضاء الفريق، وفقرتين في المادة الخاصة برئاسة فريق تسوية المنازعات، والمادة الخاصة بإجراءات تسوية المنازعات، والمادة الخاصة بالسرية، هيئة الاستئناف، وتوصيات فريق تسوية المنازعات وهيئة الاستئناف، الإطار الزمني لقرارات لجنة تسوية المنازعات، مراقبة تنفيذ التوصيات والقرارات، التعويض وتعليق الامتيازات، مسؤوليات الأمانة الفنية، انهاء اجراءات تسوية المنازعات، التكاليف، وأخيرا المادة الخاصة بحيز النفاذ.



كما سيتم عرض ورقة قامت بإعدادها الأمانة العامة للجامعة حول آلية دخول الاتفاقيات والملاحق حيز النفاذ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.