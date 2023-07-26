أعلن القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للأبحاث الأستاذ الدكتور عثمان الخضر عن أسماء الفائزين بجوائز الأبحاث العلمية للعام الأكاديمي 2023/2022، على النحو الآتي:



1 - جائزة أفضل باحث من الشباب في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية:



٭ حجبت الجائزة.



2 - جائزة أفضل باحث من الشباب في مجال الآداب والعلوم الإنسانية:



٭ د.نواف العبد الجادر- قسم الإدارة والتسويق- كلية العلوم الإدارية.



٭ تم حجب الجائزة الثانية.



3 - جائزة الباحث المتميز في مجال العلوم الأساسية والتطبيقية:



٭ أ.د.أحمد زكريا الهاشم - قسم علم الأدوية التطبيقي- كلية الصيدلة.



٭ تم حجب الجائزة الثانية.



4 - جائزة الباحث المتميز في مجال الآداب والعلوم الإنسانية:



٭ أ.د.هشام جاد الرب - قسم علم النفس - كلية العلوم الاجتماعية.



٭ تم حجب الجائزة الثانية.



5 - جائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا للكليات العلمية - درجة الدكتوراه:



٭ د.حورية علي صرخوه - قسم علم الأحياء المجهرية- كلية الطب.



٭ تم حجب الجائزة الثانية.



6 - جائزة التميز البحثي لطلبة الدراسات العليا للكليات العلمية - درجة الماجستير:



٭ مريم وليد الهدلق - قسم علم الأدوية التطبيقي- كلية الصيدلة.



٭ نيرفانا خالد برهام – قسم الهندسة الكهربائية - كلية الهندسة والبترول.



7- جائزة مشاريع طلبة الدراسات العليا للكليات الإنسانية - درجة الماجستير:



٭ إيمان أحمد العنزي- قسم اللغة الإنجليزية وآدابها - كلية الآداب.



٭ طيبة جاسم الناصر- قسم علم النفس- كلية العلوم الاجتماعية.



وبهذه المناسبة بارك الأستاذ الدكتور عثمان الخضر للفائزين فوزهم، متطلعا إلى أن يكون ذلك دافعا لهم لمزيد من النجاح في المستقبل، ومتمنيا لمن لم يحالفهم الفوز التوفيق وبذل مزيد من الجهد في المرات المقبلة، كما تقدم بجزيل الشكر والامتنان لأعضاء اللجنة العليا على كل ما بذلوه من جهود واضحة في دراسة وتقييم طلبات المرشحين.