حسم رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي عدم إكمال ولايته الثانية الممددة، وأعلن امس من مكتب محافظ الجنوب منصور ضو، المضي في تنفيذ قرار استقالته الذي طال أمده بين أخذ ورد لنحو ثمانية أشهر، بعدما خط استقالته بكتاب أول في 12 ديسمبر عام 2022 في مكتب المحافظ ضو بسرايا صيدا، وتريث الأخير حينذاك في توقيع قبولها، افساحا في المجال أمام السعودي لقراءة جدية استنفد خلالها كل السبل الإيجابية التي تستدعي بقاءه في رئاسة البلدية، فكان 21 يونيو من هذا العام موعدا أخيرا لتدوين استقالته للمرة الثانية والمضي بها جديا بعدما وقعها المحافظ ضو معلنا قبولها رسميا.