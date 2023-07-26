الدوحة - فريد عبدالباقي



خاض فريق السد القطري أول تدريباته مساء أمس، في مدينة أبها السعودية، استعدادا للمشاركة في بطولة الأندية العربية «كأس الملك سلمان»، التي ستنطلق غدا وتستمر حتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 ناديا تم تقسيمها على 4 مجموعات.



ومن المقرر أن يستهل مشواره بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي، مساء الغد، على ستاد مدينة الأمير سلطان بأبها، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية والتي تضم أيضا ناديي الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.



وتضم بعثة السد 27 لاعبا هم: «سعد الدوسري، مشعل برشم، يوسف البلوشي، حسن الهيدوس، غيليرمي توريس، بيدرو ميغيل، أحمد سيار، باولو أوتافيو، عبدالله اليزيدي، ماتيوس أوريبي، بغداد بونجاح، أكرم عفيف، خوخي بوعلام، سالم الهاجري، أحمد السعيد، هاشم علي، أمين حزباوي، غونزالو بلاتا، رومان سايس، علي أسد، مصعب خضر، مصطفى مشعل، يوسف عبدالرزاق، أحمد سهيل، مهدي سالم، طارق سلمان، محمد وعد»، ويترأس بعثة السد المدير التنفيذي للنادي تركي العلي، ويقود تدريب الفريق المدرب البرتغالي برونو ميغيل.



من ناحية أخرى، أعلن نادي معيذر عن إتمام إجراءات تعاقده مع اللاعب محمد صلاح النيل قادما من النادي العربي لمدة موسم واحد.



وانضم محمد صلاح النيل، إلى 4 لاعبين آخرين كان النادي قد أعلن عن التعاقد معهم مؤخرا استعدادا للموسم الجديد، حيث تعاقد النادي رسميا مع المدافع الأوروغوياني رامون أرياس، والجزائري نسيم بن عيسى، بجانب الثنائي عبدالغني منير قادما من صفوف الوكرة، وحارس المرمى ايفانيلدو رودريغيز من النادي الأهلي.