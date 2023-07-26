أعلن معبر باب الهوى الحدودي، استئناف دخول مرضى السرطان الذين تم تشخصيهم حديثا في مناطق شمال غرب سورية الواقعة تحت سيطرة المعارضة، إلى تركيا ابتداء من اليوم الأربعاء.



وقال المعبر في بيان، إن السلطات التركية سمحت باستئناف دخول مرضى السرطان للمشافي التركية لمتابعة علاجهم، موجها الشكر لجميع الأشخاص الذين شاركوا وتفاعلوا مع قضية مرضى السرطان في شمال سورية.



وشهدت الأيام الماضية اعتصامات مفتوحة قرب المعبر، كما أطلق ناشطون ومؤثرون وإعلاميون وفنانون حملات تضامن على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بفتح المعابر الحدودية لمرضى السرطان.



وبحسب «مديرية صحة إدلب»، فإن عدد الإصابات المسجلة بمرض السرطان وصل إلى 3000 مصاب، 65% منهم نساء وأطفال.