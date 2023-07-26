انضم الجناح السنغالي الدولي اسماعيلا سار الى مرسيليا قادما من واتفورد الانجليزي، وفق ما أعلن النادي الفرنسي.



ولم يذكر النادي قيمة الصفقة أو مدتها، فيما أشارت وسائل إعلام عدة الى أنها بلغت 13 مليون يورو ووقع على عقد لـ 3 سنوات.



سيرتدي ابن الـ 25 عاما القميص رقم 23 وسيشكل إضافة للفريق الذي حل ثالثا في الدوري الموسم الماضي ويخوض غمار الدور التمهيدي للتأهل الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.



وسيلعب سار الى جانب المهاجم الغابوني بيار-إيمريك أوباميانغ الذي وصل الجمعة الماضي كلاعب حر من تشلسي الانجليزي.



كما أعلن نادي نيس الفرنسي ضمه لاعب الوسط مورغان سانسون على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من أستون فيلا الإنجليزي.



وخاض ابن الـ 28 عاما غمار الدوري الفرنسي في القسم الثاني من الموسم الماضي بعد أن أعير مطلع العام في سوق الانتقالات الشتوية الى ستراسبورغ.



نقل النادي عنه قوله: «أعرف النادي واللاعبين جيدا كوني واجهتهم سابقا، أشعر بحالة جيدة ومتجددة، أعرف أن النادي طموح وأنا أيضا».



بدأ سانسون مسيرته مع لو مان في 2012 وانتقل في العام التالي الى مونبلييه، حيث لعب معه 4 مواسم قبل أن ينتقل الى مرسيليا بين 2017 و2021.



ضمه أستون فيلا الى صفوفه مقابل 15 مليون يورو (18.3 مليون دولار).