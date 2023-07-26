صوَّت النواب الروس على رفع الحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية الإلزامية من 27 إلى 30 عاما مع دخول النزاع المسلح مع أوكرانيا شهره الثامن عشر.



وقال الدوما، مجلس النواب في البرلمان الروسي، بعد إقرار هذا القانون الذي تم تبنيه في القراءة الثانية ثم الثالثة، «اعتبارا من 1 يناير 2024 سيتم استدعاء المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما للخدمة العسكرية».



وسيتيح هذا الإجراء زيادة واضحة بعدد عناصر الاحتياط في الجيش الروسي، بعدما حشدت موسكو نحو 300 ألف منهم في سبتمبر 2022 في سياق هجومها على أوكرانيا.



ويحظر القانون أيضا على المجندين مغادرة الأراضي الروسية من اللحظة التي يرسل فيها مكتب التجنيد إليهم أمر تجنيدهم.



ولكي يدخل حيز التنفيذ يتطلب النص مصادقة المجلس الفيدرالي، الغرفة العليا في البرلمان، اضافة الى التوقيع الشكلي للرئيس فلاديمير بوتين.



وصوّت النواب الروس ايضا على قانون آخر يشدد العقوبات على المتخلفين عن الخدمة العسكرية، ويلحظ خصوصا غرامة تصل قيمتها الى ثلاثين الف روبل على من لا يمثلون لدى مكتب التجنيد «من دون سبب وجيه» بعد تلقيهم أمرا بذلك.



من جهة اخرى، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن خبراءها رصدوا «ألغاما مضادة للأفراد موجهة على أطراف موقع» محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.



وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، في بيان، إن فريق الخبراء التابع للوكالة المتمركز في المحطة رأى «بعض الألغام الواقعة في منطقة عازلة بين الحدود الداخلية والخارجية للموقع» خلال عمليات الفحص مؤخرا.