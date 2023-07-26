عبدالهادي العجمي



علمت «الأنباء» من مصدر مطلع ان مجلس الوزراء اعتمد في جلسته التي عقدت امس الاثنين قرارا يقضي بترقية ضابط من رتبة عميد إلى رتبة لواء و39 ضابطا من رتبة عقيد الى رتبة عميد في الحرس الوطني. وجاء في مرسوم الترقية: مادة أولى: يرقى العميد مهندس عصام نايف عصام إلى رتبة «لواء» بالحرس الوطني. مادة ثانية: يرقى إلى رتبة «عميد» بالحرس الوطني كل من:



٭ العقيد ركن طلال محمد عبدالله.



٭ العقيد مهندس ثامر عبداللطيف أحمد.



٭ العقيد صالح غنيم مطيران.



٭ العقيد ركن خالد مشاري خالد.



٭ العقيد دكتور جدعان فاضل جدعان.



٭ العقيد ركن سامي مطشر ضحوي.



٭ العقيد أيمن محمد سليمان.



٭ العقيد محمد عبدالمحسن عزاره.



٭ العقيد ركن دكتور غنام سالم مهنا.



٭ العقيد مهندس ماجد ثلاب ماجد.



٭ العقيد حقوقي محمد خالد فيصل.



٭ العقيد مهندس فاضل عباس علي.



٭ العقيد دكتور صالح جمعان محمد.



٭ العقيد حقوقي أحمد مساعد محمد.



٭ العقيد مهندس فواز سعيد مجعد.



٭ العقيد مهندس طلال حمد عايد.



٭ العقيد مهندس محمد عبدالعزيز علي.



٭ العقيد مهندس جاسم محمد فهد.



٭ العقيد طبيب دكتور طارق عبدالله محمد.



٭ العقيد طبيب دكتور مشعل محمد سعيد.



٭ العقيد عايد مخلف عايد.



٭ العقيد محمد شباب رفاعي.



٭ العقيد صالح سالم حمود.



٭ العقيد حقوقي عبدالعزيز رجا ضيف الله.



٭ العقيد سعد مبارك فلاح.



٭ العقيد محمد نحيان فهيد.



٭ العقيد ركن عادل حمود محمد.



٭ العقيد ركن ناصر نايف عبيد



٭ العقيد ركن غازي سرحان عبدالله.



٭ العقيد ركن جراح ناصر فهد.



٭ العقيد ركن ناصر مظهور محمد.



٭ العقيد ركن خالد حسن محمد.



٭ العقيد ركن عبدالله عيد معاشي.



٭ العقيد ركن سعود رياض سعود.



٭ العقيد ركن علي أحمد علي.



٭ العقيد حقوقي محمد غنيم عايد.



٭ العقيد مشعل فيصل يوسف.



٭ العقيد مهندس إدريس عيسى عبداللطيف.



٭ العقيد ركن تركي زيد عايد.