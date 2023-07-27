مدد جايلن براون عقده مع بوسطن سلتيكس المشارك في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA» لمدة 5 أعوام مقابل صفقة قياسية قدرها 304 ملايين دولار، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.



وباتت هذه الصفقة الأغلى في تاريخ الدوري، متخطية صفقة تمديد عقد الصربي نيكولا يوكيتش، أفضل لاعب في الموسم المنتظم مرتين، مع دنفر ناغتس العام الماضي والتي بلغت 264 مليون دولار لمدة 5 أعوام، قبل أن يقوده للفوز باللقب ويتوج أفضل لاعب في الدور النهائي.



ولعب براون (26 عاما) دورا حاسما في نجاحات سلتيكس في الأعوام الأخيرة، حيث ساهم في بلوغه الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» لـ 7 مواسم تواليا، والوصول إلى نهائي الدوري في الموسم ما قبل الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2010 (خسر في السلسلة أمام غولدن ستايت ووريرز 2-4).



وسيبقى براون (1.98 م) الذي شارك في مباراة كل النجوم «أول ستار» مرتين، في مدينة بوسطن حتى نهاية موسم 2028-2029، علما أن عقده الحالي يمتد للموسم المقبل 2023-2024 حيث سيتقاضى خلاله 31.8 مليون دولار.



إلى ذلك، تعرض بروني جيمس، النجل الأكبر لنجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ليبرون جيمس، لسكتة قلبية خلال التمارين مع فريق جامعة ساوث كاليفورنيا، وذلك وفق ما أفادت العائلة في بيان.



وأفاد البيان بأن بروني (18 عاما) انهار في الملعب أثناء التمارين مع فريق الجامعة الاثنين، وأضاف أنه «بالأمس أثناء التمارين، أصيب بروني جيمس بسكتة قلبية، تمكن الطاقم الطبي من علاج بروني ونقله الى المستشفى، هو الآن في حالة مستقرة ولم يعد في وحدة العناية المركزة».



وناشد البيان احترام خصوصية العائلة «وسنقوم بتزويد وسائل الإعلام بأي جديد عندما يكون هناك المزيد من المعلومات».



وقال المتحدث باسم العائلة إن «ليبرون وزوجته سافانا يرغبان في إرسال أعمق شكرهما وتقديرهما الى الطاقم الطبي والرياضي في جامعة ساوث كاليفورنيا على عملهم الرائع وتفانيهم في الحفاظ على سلامة الرياضيين».