الدوحة - فريد عبدالباقي



يستهل فريق السد القطري مشواره في بطولة الأندية العربية «كأس الملك سلمان»، بمواجهة الوداد البيضاوي المغربي في الـ 4:00 عصر اليوم على ستاد مدينة الأمير سلطان بمدينة أبها السعودية، في افتتاح مباريات المجموعة الثانية والتي تضم أيضا ناديي الهلال السعودي وأهلي طرابلس الليبي.



وتقام البطولة خلال الفترة من 27 يوليو الجاري حتى 12 أغسطس المقبل، بمشاركة 16 ناديا تم تقسيمها على 4 مجموعات.



ويعول الجهاز الفني بقيادة البرتغالي برونو ميغيل، على صفقاته الجديدة في الميركاتو الصيفي، حيث تعاقد السد مع الدولي المغربي رومان سايس لمدة موسمين، والإكوادوري غونزالو بلاتا، والمغربي رومان سايس، والبرازيلي باولو أوتافيو، والكولومبي ماتيوس أوريبي، والإيراني أمين حزباوي، بجانب استمرار الثنائي البرازيلي غيليرمي توريس، والجزائري بغداد بونجاح.



يذكر أن السد استعد جيدا قبل لقاء الوداد البيضاوي، حيث اختتم ودياته بلقاء الرجاء البيضاوي المغربي في الدوحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.



هذا، ويترقب منتخب قطر لكرة القدم، سحب قرعة الدورين الأول والثاني من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 في السعودية، التي تسحب اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور.



ولن يخوض منتخب قطر مباريات الدور الأول من التصفيات، لوجوده ضمن المستوى الأول لمنتخبات قارة آسيا.



ملاعب المونديال



من ناحية أخرى، تدرس مؤسسة دوري نجوم قطر QSL، إقامة مباريات الجولة الأولى من الدوري القطري على ملاعب مونديال قطر 2022، نظرا لارتفاع درجات الحرارة في أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن تقام مباريات الجولة الأولى على ملاعب الجنوب، والثمامة، وخليفة الدولي، والبيت.



ومن المقرر أن تصدر مؤسسة QSL خلال الأيام القادمة جدول مباريات الدوري القطري في موسمه الجديد، مع مراعاة ارتباط ناديي الوكرة والعربي بمنافسات الدوري التمهيدي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يستضيف الوكرة فريق نافباهور الأوزبكي، بينما ينتظر العربي الفائز من لقاء أيه جي إم كي الأوزبكي مع ضيفه نادي السيب العماني، الذي سيقام في 15 أغسطس المقبل ضمن الأدوار الإقصائية والتمهيدية، لمواجهته في دور ملحق الحسم في 22 من الشهر ذاته.. فيما يشارك السد والدحيل في النسخة المقبلة من البطولة بشكل مباشر في دور المجموعات، ويحتاج الوكرة والعربي لخوض الدور الإقصائي لضمان المشاركة في دور المجموعات، وأصبح لزاما على ناديي الوكرة والعربي تقديم قائمتيهما للمشاركة في البطولة في 7 أغسطس المقبل.



ومن المتوقع أن تقوم مؤسسة QSL، بتقديم موعد انطلاق الدوري القطري ليوم واحد ليقام 16 أغسطس المقبل، بدلا من الموعد السابق يوم 17، لإتاحة الفرصة أمام ناديي الوكرة والعربي لخوض أولى مبارياتهما بالجولة الأولى، والاستعداد لخوض مباراتي الدور التمهيدي لدوري الأبطال الآسيوي.