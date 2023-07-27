تعاقد نيس الفرنسي لكرة القدم مع لاعب الوسط الدولي العاجي جيريمي بوغا قادما من أتالانتا الإيطالي بعقد لأربعة أعوام، وفق ما أفاد النادي الثلاثاء.



وبعد ساعات معدودة على ضمه مورغان سانسون معارا من أستون فيلا الإنجليزي، عزز نيس صفوفه بلاعب جديد تميزت مسيرته بكثرة التنقلات بعدما مر سابقا بالدوري الفرنسي بدفاعه عن ألوان رين قبل اللعب لغرناطة الإسباني، برمنغهام الإنجليزي وساسوولو وأتالانتا الإيطاليين.



وبحسب مصادر مختلفة مقربة من الملف، حسم نيس صفقة التعاقد مع ابن الـ26 عاما مقابل 17 مليون يورو.



بدأ العاجي المولود في مرسيليا مشواره الكروي في أكاديمية تشلسي الإنجليزي في لندن حيث كان يعمل والده.



وقع عقده الاحترافي الأول مع النادي اللندني لكنه لم ينل فرصته واكتفى بمباراة واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينتقل بعدها معارا الى رين (27 مباراة في الدوري الفرنسي)، ثم غرناطة (26 مباراة في الدوري الإسباني) وبعدها برمنغهام (31 مباراة في الدوري الممتاز).



وحل في صيف 2018 في إيطاليا حيث لعب مع ساسوولو تحت اشراف المدرب روبرتو دي زيربي ومساعده فرانشيسكو فاريولي الذي بات المدرب الجديد لنيس.