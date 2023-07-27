بلغت اليابان، حاملة اللقب عام 2011، وإسبانيا الدور ثمن النهائي من كأس العالم للسيدات لكرة القدم، بفوز الأولى على كوستاريكا 2-0 واكتساح الثانية زامبيا 5-0، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.



وحقق كل من المنتخبين فوزه الثاني تواليا، رافعا رصيده الى 6 نقاط ليضمنا التأهل على حساب منافسيهما.



على ملعب إيدن بارك في أوكلاند، سجلت كل من جينيفر إيرموسو (13 و70) وألبا ريدوندو (69 و85) هدفين بعد أن افتتحت تيريسيا أبييرا التسجيل (9)، لتخرج إسبانيا بفوز آخر كبير.



شاركت النجمة أليكسيا بوتياس حاملة الكرة الذهبية أساسية، بعد أن باتت جاهزة بدنيا وساهمت في اول هدفين.



خرجت بوتياس التي عادت مؤخرا من غياب 9 أشهر بسبب إصابة قوية في الركبة، عند استراحة الشوطين للراحة قبل المباراة المرتقبة الاثنين ضد اليابان على صدارة المجموعة.



ومع تفوق إسبانيا 3-0 على كوستاريكا افتتاحا، رفعت سجلها التهديفي الى 8 مقابل 7 لليابان، لتتصدر بفارق الأهداف، وسيكون التعادل كافيا لها في الجولة الأخيرة في ويلينغتون للبقاء في الصدارة.



أما زامبيا التي تشارك للمرة الأولى في النهائيات وهي المنتخب الأقل تصنيفا في البطولة، فمنيت بهزيمة ثانية تواليا بخماسية نظيفة.



وفي دونيدين ستايدوم في نيوزيلندا، سجلت هيكارو ناوموتو، وأوبا فوجينو هدفين في غضون 3 دقائق (25 و27) لتضمنا الفوز لليابان على حساب كوستاريكا.



أقيمت المباراة أمام 6992 متفرجا وهو الحضور الأدنى حتى الآن في البطولة التي تستضيفها أيضا أستراليا.



وكانت المباراة لتشهد نتيجة أقسى لولا تألق حارسة كوستاريكا دانييلا سوليرا التي أنقذت مرماها من عدة أهداف، رغم أنه كان بإمكانها أن تتصرف أفضل في الهدفين اللذين دخلا شباكها.