دمشق - هدى العبود

أكدت الفنانة السورية غادة بشور «لبرنامج» انت قد الحكي «انها ترتبط بعلاقة صداقة قوية جدا بسلطان الطرب جورج وسوف.



وأضافت: كنت من الداعمين له في بداياته، فقد كنت اقدم له وقتا إضافيا من فقرتي الفنية الخاصة ليصعد على المسرح ويغني وهذا الشيء كان أقل من الواجب لأنه يستحق كل المحبة وهو بالمقابل لم ينس ذلك ورد الجميل بأحسن منه ليومنا هذا ويمكنني تسميته بـ «أبوالوفا».



وأضافت بشور: «مع الأسف لا أزال أعاني من التنمر والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي على الرغم أنني إنسانة بعيدة كل البعد عن الإثارة والجدل ولا أتقصد ذلك أبدا، لكن لم أسلم من أذية المتنمرين الذين سببوا لي ولعائلتي مشاكل صحية ونفسية كبيرة بسبب تعليقاتهم، علما انني إنسانة مسالمة جدا وجميع الفنانين في الوسط يتمتعون بالوفاء معي، وليس لدي أي خلافات مع أحد أبدا».



وردا على سؤال يتعلق بتطبيق التيك توك قالت: «تيك توك» لا ينقص من قيمة الفنان وقدره في حال تم اختيار محتوى أخلاقي ومتزن، فأغلب نجوم العالم متواجدون عليه ليكونوا أقرب إلى جمهورهم في أنحاء العالم العربي كما ويعتبر مصدر دخل جيد للأغلبية وأما بالنسبة لي فأنا أتواجد على التطبيق باحترامي وأرى محبة الناس وسعادتهم بتواجدي عليه وتواصلي الدائم معهم».



وردا على سؤال يتعلق بتقديم البرامج التلفزيونية والمسابقات، قالت بشور: هناك الكثير من الفنانين اتجهوا لتقديم البرامج التلفزيونية وأبدعوا فيها وقدموها بكل إتقان كالفنانة أمل عرفة وصفاء سلطان وشكران مرتجى والفنان أيمن زيدان وباسم ياخور وعباس النوري وغيرهم. لكن بالمقابل حقيقة أنا أكره التريند وصناع التريند لكن التريند يحبني ويلاحقني في كل تصريح أو إطلالة لي ولا أعلم السبب في ذلك.



وعن مشوارها الفني قالت: تعبت كتير بمشواري الفني حتى صنعت اسم غادة بشور لكن هذا التعب يختفي تماما عندما أشاهد الناس تتحدث بنجاحاتي وينادونني بأسماء شخصيات قمت بتأديتها وختمت حديثها قائلة: أتفق مع مقولة ان الفنان هو صوت الشعب ونعمل كفنانين لإيصال طلبات الناس وتحويلها لرأي عام، لكننا نعيش في أزمة حقيقية نسأل الله الخلاص منها لنعود كما كنا وكما يجب وعلينا التحلي بالصبر لأنه الخيار الوحيد.