دعا الأزهر الشريف الشعوب الإسلامية لمقاطعة منتجات السويد والدنمارك ردا على سماحهما لمن وصفهم بـ «المجرمين الإرهابيين» بحرق نسخ من القرآن الكريم.



وقال الأزهر في بيان نشر على موقعه الإلكتروني أمس إنه «يدعو الشعوب الإسلامية لاستمرار مقاطعة منتجات السويد والدنمارك نصرة لكتاب الله».



كما طالب المجتمع الدولي «بفرض عقوبات رادعة لوقف الحملات الهمجية العنصرية على الإسلام والمسلمين وتبني مشروع دولي يجرم الإساءة للمقدسات الدينية»، بحسب البيان.



وأضاف البيان أن «الأزهر الشريف يستهجن ويستنكر بأشد العبارات إصرار دولتي السويد والدنمارك على تمرير قرارات تفتح الأبواب لسياسات العداء والعنصرية المقيتة ضد الإسلام والمسلمين، وتسمح للمجرمين الإرهابيين بحرق المصحف واستفزاز ما يقارب الملياري مسلم حول العالم».



وأشار إلى أن هذه «المجتمعات كشفت عن هويتها العنصرية وتبنيها لسياسات همجية تنشر العنف والكراهية والتعصب».



وتابع البيان: «يطالب الأزهر الشعوب العربية والإسلامية، وكل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، أن يستمروا في مقاطعة المنتجات السويدية والدنماركية، مهما كانت صغيرة، نصرة لدين الله وكتابه».



كما دعا «حكومات العالم الإسلامي ومنظماته الإسلامية لضرورة التضامن لاتخاذ موقف موحد ومدروس تجاه انتهاكات هذه الدول التي لا تحترم المقدسات الدينية، ولا تفهم إلا لغة المادة والمصالح الاقتصادية».



وأبدى الأزهر استغرابه «من صمت المجتمع الدولي عن هذه الجرائم الدولية الخطيرة، وما يتضمنه هذا الصمت من تشجيع لهذه الدول على الاستمرار في ارتكاب جريمة العداء السافر للإسلام والمسلمين».



في غضون ذلك، أكد الممثل السامي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن الاتحاد يجدد رفضه القوي والحازم لكافة أشكال الممارسات التي من شأنها التحريض على الكراهية الدينية، وذلك على خلفية الاعتداءات المتكررة على القرآن الكريم في السويد والدنمارك.



وقال بوريل في تصريحات صحافية امس إن «ممارسات بعض الأشخاص في أوروبا تسيء للكثير من المسلمين».



وأوضح أن احترام المجتمعات الدينية هو جزء من قيم الاتحاد الأوروبي «والإساءة للقرآن الكريم أو أي كتاب مقدس آخر هو استفزاز واضح».



وتابع: «سنواصل دعم الحريات الدينية وحرية التعبير في الداخل والخارج، لكن ليس كل ما هو قانوني يعد أخلاقيا».