أكد المدير العام للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيــــرة والمتوسطة عادل الحساوي أمس الأربعاء ضرورة تعاون الجهات الحكومية مع المجتمع المدني لتحفيز المبادرين وتحفيز الكوادر الوطنية للإقبال على العمل الخاص.



وقال الحساوي في تصريح لـ«كونا» على هامش توقيع الصندوق مذكرة تفاهم مع الاتحاد الكويتي لأصحاب المهن والمشاريع المتوسطة والصغيرة في مقر الصندوق إن الحكومة تقدم الدعم للمبادرين ومشاريعهم في القطاعات كافة عبر التمويل والاحتضان والاستشارة، مبينا أن دور المجتمع المدني مكمل وأساسي للحكومة.



ونوه الحساوي بجهود الصندوق الحالية المتمثلة في مواصلة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت للخروج من تداعيات جائحة «كورونا» والتي كان لها آثار كارثية على هذا القطاع في مختلف دول العالم.



وأوضح أن الصندوق يحرص على إحياء هذا القطاع المهم والحيوي لمساعدة الشباب الكويتي على إنشاء أعمالهم ونشاطاتهم الاقتصادية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويسهم في تنويع مصادر الدخل.



من جهتها، قالت رئيسة الاتحاد الكويتي لأصحاب المهن والمشاريع المتوسطة والصغيرة الشيخة د.حصة السعد في تصريح مماثل لـ«كونا» إن الاتفاقية تهدف إلى تنمية المشاريع الصغيرة عبر تقديم الدعم لها ومساعدة المبادرين في سبيل تعزيز دور هذا القطاع المهم والحيوي في الاقتصاد الكويتي. وأكدت أن الاتحاد يسعى منذ إشهاره لإيجاد حلول إبداعية برواد الأعمال وتحفيز الشباب الكويتي نحو العمل الخاص وبالجهات غير الحكومية عبر توفير فرص عمل مختلفة ودعم مبادراتهم وأفكارهم وتحويلها إلى مشاريع على أرض الواقع بما يتفق والأهداف التنموية للكويت.