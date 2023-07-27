بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العواصف والحرائق التي اجتاحت مدنا إيطالية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات.



كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تعزية إلى الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحرائق التي اجتاحت عددا من الغابات اليونانية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة.



من جهة أخرى، بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس جورج مانيه وياه رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس إبراهيم محمد صولح رئيس جمهورية المالديف الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.