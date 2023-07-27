

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ صباح الخالد.



كما استقبل سمو ولي العهد بقصر بيان صباح أمس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة د.سعد البراك.



كذلك، استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة الصديقة جيمس كليفرلي والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



حضر المقابلة رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ووزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب صاحب السمو الأمير السفير أحمد فهد الفهد ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى ومساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي وسفير المملكة المتحدة لدى الكويت بليندا لويس.



إلى ذلك، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيس سيرجيو ماتاريلا رئيس جمهورية إيطاليا الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا العواصف والحرائق التي اجتاحت مدنا إيطالية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة والممتلكات، راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تعزية إلى الرئيسة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة جمهورية اليونان الصديقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الحرائق التي اجتاحت عددا من الغابات اليونانية وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والإصابات وتدمير للمرافق العامة،



راجيا سموه للمصابين سرعة الشفاء والعافية وأن يتمكن المسؤولون في البلد الصديق من احتواء وتجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.



من جهة أخرى، بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس جورج مانيه وياه رئيس جمهورية ليبيريا الصديقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.



كما بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ببرقية تهنئة إلى الرئيس إبراهيم محمد صولح رئيس جمهورية المالديف الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، راجيا له دوام الصحة والعافية.