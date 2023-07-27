حقق قطاع شركات الصرافة أرباحا بقيمة 16.59 مليون دينار في الستة أشهر الأولى من العام الحالي، مقابل 24.53 مليون دينار بالنصف الأول من 2022.



وأثر على أداء أرباح الشركات انخفاض الإيرادات بنحو 9.48% لتبلغ بالفترة من مطلع يناير حتى ختام يونيو نحو 44.29 مليون دينار، مقارنة بـ 48.93 مليون دينار بنفس الفترة العام الماضي، إذ وزعت إيرادات شركات الصرافة في النصف الأول بين 33.57 مليون دينار من بيع عملات، و539.9 ألف دينار فوائد بنكية، إلى جانب 10.18 ملايين دينار ببند إيرادات أخرى.



وضغط على النتائج أيضا ارتفاع المصروفات والأعباء لشركات الصرافة في الأشهر الـ 6 الأولى من 2023 بنحو 13.53% إلى 27.69 مليون دينار، علما بأنها كانت تبلغ 24.39 مليون دينار في الفترة المناظرة من العام السابق.