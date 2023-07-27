وقعت «مجموعة أكسفورد» للأعمال مذكرة تفاهم مع اتحاد مصارف الكويت لتعزيز أعمالها البحثية، وبموجب هذه الاتفاقية سيقوم اتحاد المصارف بتقديم مساهمات للجزء المتعلق بالقطاع المصرفي في تقرير «الكويت 2023»، وغيرها من المحتويات المرتبطة بأدوات البحث الخاصة بالمجموعة.



وسيكون التركيز بشكل مفصل على التطورات الرئيسية في الصناعة، مثل الرقمنة، والأمن السيبراني، والتمويل المستدام وأداء القطاع بشكل عام خلال العام الماضي، وقد وقع المذكرة كل من الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي، ومديرة مجموعة أوكسفورد للأعمال في الكويت دانا كارمن أغاربيسيان.



وتعليقا على الحدث، أكد د.الحساوي أن رقمنة القطاع المصرفي في الكويت - التي تشمل إطلاق عدد من البنوك التي تعمل عبر الإنترنت فقط، والتحديات والفرص المرتبطة بالتقدم التقني - ستكون مجالا رئيسيا للدراسة. كما ستنظر الدراسة في التطورات الأخرى في النظام المصرفي والتوقعات المتفائلة للصناعة الإقليمية الأوسع، والتي تتميز مصارفها بميزانيات عامة قوية.



وتابع القول: «أصبحت تطبيقات الهاتف المحمول الوسيلة الأساسية للتواصل مع العملاء، وهو تغيير كبير حدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط». كما رحبت أغاربيسيان بانضمام اتحاد مصارف الكويت وأوضحت أن هذه الشراكة تأتي في وقت يصاغ فيه التطور الاقتصادي والاجتماعي في الكويت بدافع من الأهداف الواسعة المحددة في خطة التنمية الاقتصادية الوطنية. وتابعت القول: «تتسارع رؤية الكويت في تعزيز الإيرادات غير النفطية وزيادة التوظيف في القطاع الخاص، فمن المتوقع أن يؤدي القطاع المصرفي دورا محوريا في دعم النمو الجديد، بينما يواصل تعزيز النظام النقدي والمالي في البلاد. ويقوم اتحاد مصارف الكويت بدور قطاعي بارز يشمل تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية المحلية وتحسين أداء الصناعة. ونحن نتطلع قدما الى الاستفادة من خبراته أثناء عملنا على هذا التقرير المهم».