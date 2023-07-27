فاز بطل المبارزة يوسف الشملان على منافسه الأوكراني في منافسات بطولة كأس العالم للمبارزة 2023 المقامة في مدينة ميلانو الإيطالية ليصعد كأول كويتي الى المرتبة الـ32 ويرتفع رصيده العالمي.



وقال الناطق باسم وفد المنتخب الوطني المشارك في ألعاب مونديال المبارزة الدولي الـ69 مدير المنتخبات طارق مهدي إن الشملان بعد تأهله في التصفيات الى الدور 64 فاز على منافسه الأوكراني في لعبة سلاح السابر بنتيجة 15 مقابل 14 نقطة ليتأهل للدور 32 للبطولة.



وأضاف أن بلوغ الشملان الدور الـ32 لبطولة العالم يعد انجازا رياضيا جديدا بتحقيق هذه المرتبة في لعبة السابر في بطولة العالم لأول مرة ليكون أحد أفضل 32 مبارزا في العالم.



وأوضح انه بتحقيق هذه السابقة حصد الشملان نقاطا بالغة الأهمية لصعود التصنيف والتأهل الى بطولة أولمبياد (باريس 2024).



وأضاف مهدي أن الشملان خسر في مباراته أمام منافسه الايطالي العالمي ومن ثم لم يتأهل الى الدور التالي للبطولة.