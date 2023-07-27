بيروت - ناجي شربل



يلتقي في الخامسة عصر الأحد المقبل بمجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية فريقا العهد بطل لبنان للموسم المنتهي والنجمة وصيفه وحامل الكأس، وذلك في مباراة كأس السوبر، الممهدة لانطلاق الموسم الكروي اللبناني الرسمي بمسابقة الدوري العام الـ 64 اعتبارا من الأربعاء 3 أغسطس.



ولم تجر مباراة كأس السوبر للموسم الماضي بين الفريقين بعد سقوط الشريط الفاصل في مدرجات ملعب أمين عبد النور البلدي في بحمدون.



واستعدت الفرق اللبنانية للدوري العام، وأجرت بعضها تعاقدات قياسية، كفريق الصفاء العريق الذي ضم 19 لاعبا جديدا، آخرهم اثنان من العهد في اليوم الأخير من التواقيع هما المدافع حمزة الخير والمهاجم محمد ناصر (بالإعارة). في حين أجرى البرج 15 تعاقدا أبرزها مع المدافع السوري احمد صالح ولاعب الوسط التونسي حسام اللواتي. بدوره، جدد الانصار صفوفه بتشكيلة قوية من اللاعبين الأجانب، بعد رفع عدد الأجانب في الدوري الى 4لاعبين مع الفرق على أرض الملعب، وقد احتفظ «الزعيم الأخضر» بمهاجمه السنغالي الحاج مالك تال.



في حين ثبت العهد حامل اللقب تشكيلته محتفظا بالهداف الأسكتلندي لي أروين، وضم اليه السوري محمد المرمور والاردني محمد أبو حشيس. ووحده النجمة من بين الفرق الفائزة باللقب، لم يقم بتعاقدات ترضي جمهوره الكبير. وتشهد المسابقة إضافة مرحلة على سداسيتي الأوائل ومجموعة الهبوط التي ستشهد ثلاث مراحل. ويخوض كل فريق 26 مباراة تتوزع على الدوري المنتظم (مرحلة الذهاب لكل الفرق)، وثلاث مراحل في سداسيتي الأوائل والهبوط.



واستقر عدد الفرق على 12، بعد رد مجلس التحكيم الرياضي مراجعة السلام زغرتا بشأن مباراته الأخيرة مع الصفاء في ختام الموسم الماضي (الإياب من سداسية الهبوط التي انتهت بالتعادل 1 – 1 على ملعب الصفاء في وطى المصيطبة)، وبالتالي إسقاط الفريق الشمالي الى مصاف نوادي الدرجة الثانية.



وسيشهد ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، الوحيد المكسوة أرضيته بعشب طبيعي، مباريات مكثفة لعدد من الفرق، بينها النجمة والصفاء في المرحلة الأولى، مع إمكانية تجهيزه بأضواء كاشفة لخوض المباريات ليلا.



وسيكون ملعب مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، مقرا مركزيا لغالبية المباريات التي ستنقل وقائعها مباشرة عبر شبكة التلفزة المالكة الحقوق، علما أن كل مباريات البطولات بكل فئاتها تبث على قناة خاصة بالاتحاد اللبناني لكرة القدم على «يوتيوب».



وقد يتأخر الاستعانة بنظام «فار» من نوع «لايت»، الى مراحل متقدمة من الدوري، علما ان التجهيزات التكنولوجية الخاصة بهذا النظام وصلت الى بيروت، وبدأ الاتحاد تدريب طواقم العمل عليها.