بات مختبر وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في هيوستن على أهبة الاستعداد لتسلم عينات من كويكب بينو الذي يبعد أكثر من 300 مليون كيلومتر من الأرض، ويترقب العلماء بفارغ الصبر هذه القطع الصغيرة التي جمعها مسبار «أوسايريس - ريكس» عام 2020 وسيعود بها في سبتمبر المقبل.



وسيوفر درس العينات المستخلصة فهما أفضل لنشأة المجموعة الشمسية ولكيفية تحول الأرض صالحة للسكن.



وهذه أول مركبة لـ«ناسا» تستخرج عينة من كويكب وتعود بها إلى الأرض، علما أن اليابان سبق أن نفذت مهمات من هذا النوع، إذ أحضر المسبار «هايابوسا 2» نحو 5.4 غرامات من عينات كويكب «ريوغو» عام 2020.