شارك عدد من أبرز وجوه السينما والتلفزيون الأميركيين ومنهم نجم «بريكنغ باد» براين كرانستون، في تجمع حاشد في ساحة تايمز سكوير الشهيرة في نيويورك للتعبير عن دعمهم الممثلين الهوليووديين الذين ينفذون إضرابا منذ نحو أسبوعين.



وقال كرانستون الذي تحدث عن مخاوفه من الذكاء الاصطناعي أمام حشد كثيف من المضربين والمؤيدين المتجمعين في هذه الساحة الواقعة ضمن منطقة برودواي الشهيرة بمسارحها: «لن نسمح بإلغاء وظائفنا وإسنادها إلى الروبوتات».



وأضاف كرانستون الذي ارتدى قميصا لنقابة ممثلي هوليوود («ساغ-أفترا») رسمت عليها قبضة مرفوعة، موجها رسالة إلى رئيس «ديزني» بوب ايغر الذي استهدفه التحرك «لن نقبل أن تحرمنا حقنا في العمل وكسب العيش الكريم». وشارك في التجمع نجوم آخرون على غرار كريستين بارانسكي وكلويه غريس موريتز وستيف بوسيمي وبرندان فريزر وكريستيان سلايتر وليسا كولون-زاياس التي اشتهرت بدورها في مسلسل «ذي بير»، وجيسيكا تشاستين التي أعربت في 18 يوليو عبر «إكس» («تويتر» سابقا) عن غضبها كون «87% من أعضاء نقابة الممثلين يكسبون أقل من 26 ألف دولار في السنة»، ولا تحق لهم الإفادة من التأمين الصحي. ويطالب الممثلون وكتاب السيناريو بزيادة أجورهم التي تشهد ركودا في زمن منصات البث التدفقي، ويرغبون في الحصول على ضمانات بشأن استخدام الذكاء الاصطناعي، لمنع هذه التكنولوجيا من إنشاء نصوص أو استنساخ صوتهم وصورتهم.