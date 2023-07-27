أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي الحرص على تطوير التعاون الثنائي بين مصر وروسيا، مشددا على أن القمة الروسية ـ الافريقية في نسختها الثانية والتي ستنطلق اليوم ستكون لها نتائج عظيمة.



جاء ذلك خلال لقاء قمة عقده الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث وجه الرئيس السيسي الشكر والتحية على الدعوة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي قبل بها أثناء وجوده في روسيا.



وقال الرئيس السيسي ـ خلال وصوله القصر القسطنطيني في مدينة سان بطرسبورغ ولقائه بالرئيس فلاديمير بوتين امس ـ «نحن حريصون على تلبية دعواتكم فيما يخص مجالات التعاون المختلفة وأيضا على مستوى القارة الافريقية».



وأبدى السيسي تقديره للدعم الروسي فيما يخص إنشاء محطة الضبعة النووية، قائلا: هذا المشروع يعد عملاقا ورائدا، ودعمكم فيه واضح جدا سواء فيه، أو فيما يخص مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر أو باقي المشروعات الأخرى مثل المنطقة اللوجستية وخلافه.



واستذكر الرئيس السيسي الاهتمام الروسي الذي ظهر خلال النسخة الأولى للقمة الروسية ـ الافريقية عام 2019، مقدما الشكر للرئيس بوتين على هذا اللقاء.



واختتم السيسي حديثه للرئيس بوتين بتقديم التهنئة له على مرور 80 عاما على العلاقات المصرية ـ الروسية.



من جانبه، أكد الرئيس الروسي أن مصر احتلت جزءا كبيرا من التبادل التجاري مع افريقيا، حيث ان ثلث حجم التجارة مع القارة يتم مع مصر.



وقال بوتين ـ خلال لقائه الرئيس السيسي ـ ان «حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا ارتفع بنسبة 28.8% العام الماضي، وفي 5 أشهر من هذا العام ارتفعت بنسبة 7% أخرى عن العام الماضي»، مضيفا «لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال الطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. كل شيء يجري وفقا للخطة».



وتابع: على مدى هذه السنوات، وعلى مدى عقود، اكتسبت العلاقات بين روسيا ومصر طابعا خاصا ومكانة خاصة، لقد تم إنجاز الكثير تحت قيادتكم سيدي الرئيس (السيسي)، لدينا مشاريع ضخمة وقوية في مجال للطاقة، وبشكل خاص مشروع بناء المحطة النووية. وكل شيء يجري وفقا للخطة.



وأضاف الرئيس الروسي أن العام الحالي ستنظم الفعالية الإنسانية للتعاون بين البلدين، «وبلا شك ستساهم في التقريب بين شعبي البلدين»، معربا عن سعادته برؤية الرئيس السيسي.