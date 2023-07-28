أكدت لجنة التعريف بالإسلام، أن إلقاء خطبة الجمعة بمختلف اللغات لغير الناطقين بالعربية، من أهم ما توفره اللجنة لضيوف الكويت من أبناء الجاليات. وقال مدير الشؤون الدعوية باللجنة خالد السبع إن اللجنة تعمل بالتعاون والتنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إقامة هذه الخطب عظيمة النفع والأثر. وحول اللغات التي توفرها اللجنة، ذكر السبع أن أبرزها: المالايالم والفلبينية والتلغو والتركية، فضلا عن اللغة الإنجليزية، مشيرا إلى أن دعاة اللجنة يقومون بإلقاء هذه الخطب في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن الخطبة المقبلة ستتناول موضوع هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم والدروس المستفادة من هذا الحدث العظيم في تاريخ الأمة الإسلامية. وأضاف السبع أن دعاة اللجنة يستهلون مقدمات الخطب باللغة العربية، كما يستشهدون بالآيات القرآنية والأحاديث باللغة العربية، لتعويد غير العرب على سماع لغة القرآن، لافتا إلى أن من الثمار الطيبة لهذه الخطب، تصحيح العقائد والمفاهيم.