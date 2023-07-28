الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من التكنولوجيا الرقمية من أولوياتنا في المرحلة المقبلة

الولايات المتحدة الوجهة الاستثمارية الأهم للكويت وللطلبة والباحثين وملتقى العلاج والسياح

مسؤولة أميركية: الكويت حليف إستراتيجي وشريك أساسي في تعزيز الأمن بالشرق الأوسط



أكدت نائبة مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون الشرق الأوسط دانا سترول أول من أمس، أهمية الكويت كـ «حليف استراتيجي وشريك أساسي» للولايات المتحدة في جهود تعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.



وقالت سترول خلال حفل أقامه المجلس الوطني للعلاقات الأميركية- العربية بمناسبة تنصيب الشيخة الزين الصباح سفيرة للكويت في واشنطن، إن «الشراكة مع الكويت أساسية وحيوية نظرا لدورها كقوة للسلام والديبلوماسية في المنطقة والعالم.



وهنأت في كلمتها السفيرة الزين الصباح متطلعة للعمل معها على تعزيز التعاون بين الكويت والولايات المتحدة اللتين ترتبطان بعلاقات صداقة تاريخية في المجالات كافة وتتشاركان رؤى حفظ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، معربة عن امتنان الولايات المتحدة لاستضافة الكويت رابع أكبر قوة للجيش الأميركي خارج الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس مكانة الكويت وأهميتها في الإقليم، مشيدة بجهود الكويت الديبلوماسية في المنطقة، لاسيما قيامها بدور الوساطة وتـــقريب وجهات النظر والسعي لخفض التصعيد فيها.



من جهتها، أكدت السفيرة الشيخة الزين الصباح في كلمتها متانة العلاقات الكويتية- الأميركية وتناميها بصورة مستمرة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية والثقافية.



وقالت الشيخة الزين الصباح إن الكويت والولايات المتحدة حليفان قويان يتشاركان المبادئ والقيم العالمية التي تدعو الى حفظ السلام والاستقرار في العالم وحشد الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مبينة أن الولايات المتحدة تعتبر الوجهة الاستثمارية الأهم بالنسبة للكويت، كما أنها وجهة رئيسية للطلبة والباحثين وملتقى العلاج والسياح الكويتيين. وأكدت ان الاستثمار في تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والرقمية من أولويات الكويت في المرحلة المقبلة حسب رؤية 2035، مشيرة الى إنشاء شركة «غوغل» العالمية منطقة سحابية خاصة بها في الكويت من شأنها دعم البنية التحتية الرقمية في البلاد وإدارة مهام الأعمال الرقمية بكفاءة عالية، مشددة على ان الكويت لعبت دورا مهما في جهود المصالحة والوساطة والديبلوماسية البناءة بين الدول على مر السنين وعملت بشكل وثيق على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف ملتزمة بأمن واستقرار منطقة الخليج والشرق الأوسط.



بدوره، هنأ مدير إدارة الشؤون الدولية في شركة شيفرون الأميركية للطاقة ليم سميث في كلمته السفيرة الشيخة الزين الصباح على توليها مهام عملها الجديد في واشنطن كأول سفيرة امرأة للكويت في الولايات المتحدة، متمنيا لها النجاح والتوفيق.



وكان للمبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينغ كلمة خلال الحفل أبرز خلالها جهود الكويت كشريك أساسي لحل الصراع في اليمن، مشيرا إلى استضافتها محادثات السلام في عام 2016 بين الفرقاء اليمنيين لمدة 112 يوما.



وقال ليندركنيغ إن الكويت تعد كذلك أحد أكبر المتبرعين لتجنب الأزمة البيئية والإنسانية في البحر الأحمر والناجمة عن ناقلة النفط «صافر» المتآكلة والتي بدأت الأمم المتحدة امس بتفريغها والتخلص من تهديدها.



حضر الحفل عدد كبير من السفراء والديبلوماسيين ورجال الأعمال ولفيف من الصحافيين والشخصيات الثقافية والاقتصادية وأركان سفارة الكويت في واشنطن.