محمد راتب



افتتح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود السوق المركزي الجديد «الرابع» لجمعية منطقة صباح الأحمد السكنية التعاونية.



وأكد الشيخ فراس السعود، في تصريح على هامش الافتتاح، أن السوق يأتي ضمن سياسة القطاع التعاوني المتمثلة بالتوسع في افتتاح الاسواق الجديدة للجمعيات لتغطية كل المناطق السكنية وتلبية احتياجات المساهمين ورواد الجمعية.



بدوره، أشار رئيس مجلس ادارة جمعية صباح الأحمد السكنية التعاونية سلطان العتيبي الى ان الجمعية من الجمعيات التي تخدم مناطق ذات كثافة سكانية عالية، لافتا إلى الحرص على توفير كل السلع الغذائية والاستهلاكية الأخرى ذات الجودة العالية والأسعار المناسبة.



وقال العتيبي إن الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون تولي قطاع الجمعيات التعاونية أهمية كبيرة وتقدم له كل أوجه الدعم المطلوب بما يضمن سير العمل فيه دون أي عقبات.