قضت المحكمة الكلية الدائرة العمالية برفض دعوى ميكانيكي ضد شركة مقاولات كبرى.



وأمام المحكمة حضرت المحامية ايلاف الصالح وقدمت حافظة مستندات أكدت أن موكلتها الشركة التزمت بدفع رواتب المدعي طوال أكثر من 7 سنوات وتم إخطاره بإنهاء عمله بعد منحه فترة الإنذار القانوني وخلالها تسلم رواتبه عن تلك الفترة ولا يستحق مكافأة نهاية الخدمة لعدم تجاوز راتبه السقف التأميني 1500 دينار ولا إجازة سنوية إذ انه تسلمها سابقا، وعدم أحقيته ببدلات المسافة والسكن والمناوبة وساعات العمل الإضافية ولا العلاوات التشجيعية ولا البونص السنوي، مطالبة برفض الدعوى.