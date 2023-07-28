أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حرص بلاده على تعميق الصلات التجارية والاستثمارية والإنسانية مع أفريقيا ما يستجيب لحاجات الدول ويساعدها على النمو والازدهار، مشيرا إلى أن التبادل التجاري مع أفريقيا بلغ 18 مليار دولار في العام الماضي.



وقال الرئيس الروسي، خلال الجلسة العامة للقمة الأفريقيةـ الروسية، في نسختها الثانية، إن أهم هدف للقمة يكمن في توطيد رفاهية المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم.



ونوه بوتين إلى أن قدرات القارة الأفريقية بديهية للجميع، فمعدلات نمو الناتج القومي المحلي للقارة خلال السنوات العشرين الأخيرة تفوق المعدلات العالمية، كما أن عدد السكان يقترب من المليار ونصف المليار نسمة ويتزايد بشكل أسرع بالمقارنة مع أي مكان آخر في العالم.



ونوه بوتين إلى أنه في عام 2022 صدرت روسيا لأفريقيا 11 مليون طن، وخلال الأشهر الـ6 الأولى من العام الحالي حوالي 10 ملايين طن بالرغم من العقوبات غير الشرعية التي تعقد توريد المواد الغذائية وتعقد القطاع اللوجستي.



وشدد بوتين على استطاعة موسكو تعويض البلدان الفقيرة عن الحبوب الأوكرانية بتوريدها سواء على أساس تجاري أو بالمجان في ظل وجود توقعات بإنتاج محاصيل قياسية خلال العام الحالي، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد بلاده خلال الأشهر الثلاثة القادمة بأن تقدم الدعم بالمجان لكل من بوركينا فاسو وزيمبابوي ومالي والصومال وجمهورية أفريقيا الوسطى وإريتريا بنحو 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب.



وأكد أن موسكو ستؤمن عمليات نقل هذه الحبوب بشكل مجاني، مشيرا إلى أن انتاج أوكرانيا خلال العام الماضي بلغ نحو 55 مليون طن من الحبوب أما الصادرات بلغت نحو 47 مليون طن منها 17 مليون طن من القمح، أما محصول روسيا فتخطى خلال العام الماضي 156 مليون طن من الحبوب و60 مليون طن منها تم تصديره إلى الخارج ومنها 48 مليون طن من القمح.



وأوضح بوتين أن حصة روسيا في الأسواق العالمية من القمح بلغت نحو 20% أما أوكرانيا فحصتها 5% فقط بما يعني أن موسكو تسهم بالنصيب الأكبر في الأمن الغذائي العالمي.



من جهته، قال رئيس جمهورية جزر القمر والرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي غزالي عثماني، إن القارة الأفريقية تسعى لبناء شراكات عادلة مع كافة الدول في المنظومة الدولية وخاصة في المجال الاقتصادي.



وأضاف عثماني ـ في كلمته أمام القمة أن روسيا تحتل مكانة استثنائية في إطار الشراكة مع القارة الأفريقية، مؤكدا استعداد الاتحاد الأفريقي للتعاون مع موسكو في كافة القضايا الآنية للأجندة الحالية للاتحاد.



وأوضح أن المنتدى الاقتصادي الأفريقي- الروسي، يأتي في الوقت الحاسم للقارة الأفريقية، حيث تحتاج أفريقيا لشراكات ثنائية وكذلك شراكات متعددة الأطراف لتحسين الوضع الاقتصادي بها.



بدوره، قال مديـــــر البنك الافريقي للتصدير والاستيراد بنديكت أوراما، إن هناك هدفا بأن يكون حجم التبادل التجاري بين أفريقيا وروسيا 140 مليار دولار بحلول عام 2026.



وأضاف أوراما في كلمته أمام الجلسة العامة للقمة الروسية- الأفريقية، أن هناك تمسكا لتوسيع المراسلات التجارية والاستثمارية بين روسيا وأفريقيا ليصل إلى مستوى جديد أعلى وأكبر.