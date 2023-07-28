مفرح الشمري



بعد 5 سنوات من الغياب، شجون وعبدالله بو شهري، يجتمعان مجددا في «غسيل»، وهو أول مسلسل كويتي من أعمال «شاهد» الأصلية، للكاتب فهد العليوة والمخرج أحمد عبد الواحد، ويعرض على شاهد. يرصد العمل حكاية الزوجين حسن وحنين اللذين ارتبطا بعد قصة حب عاصفة، متجاهلين معارضة الأهل، لكنهما تحت ضغوط الحياة اليومية يكتشفان عجزهما عن تحقيق السعادة.



يضم العمل كوكبة من نجوم الدراما الخليجية منهم زهرة الخرجي، عبير أحمد، عبد الله عبد الرضا، زينب بهمن، منصور البلوشي، فيصل المزعل، محمد سعد وغيرهم. وقد أدى شارة العمل وهي بعنوان «خطينا»، الفنان عبد السلام محمد، من كلمات عبد الله بو شهري وألحان إيهاب عبد الواحد.



وبخصوص فكرة العمل، توضح شجون أن «العمل يتحدث عن العالم الافتراضي والسوشيال ميديا التي تحتل حياتنا وواقعنا وهواتفنا، عن غسيل الأموال وغسيل الأدمغة وعن تغيير القناعات والأفكار سعيا وراء المصالح الشخصية». وتشير إلى أن «حنين هي امرأة طموحة، لديها حلم الوصول إلى العالمية، وهي تشبه في ذلك الكثير من الشابات اللاتي يمررن في ظروف مشابهة، ويبدأن من تحت الصفر طامحات إلى عالم الشهرة والمال والنجومية».



وعن علاقة حنين وزوجها حسن، تقول شجون: «تراهما يتحابان حينا ويختلفان أحيانا، هي قصة فيها البساطة والعمق في الوقت نفسه، تجمع الحب والكوميديا والعلاقات الإنسانية المعقدة في نص مكتوب بطريقة مشوقة، وأتمنى أن يستمتع بها المشاهد».



وتثني شجون على التعامل مرة أخرى مع «شاهد»، في أول مسلسل كويتي من أعمالها الأصلية، كما اشادت بالتعاون مع النجم عبد الله بو شهري، قائلة: «هو من الناس الأعزاء علي، ونطمح حينما نلتقي بأن نستفيد من بعضنا قدر المستطاع في اللعبة التمثيلية، وأعتبره من أذكى الفنانين الذين تعاملت معهم».



بينما وصفت شجون الكاتب فهد العليوة، بـ «أنه من أنجح الكتاب في الخليج» مشيدة بالعمل مع المخرج أحمد عبد الواحد.